الجيش الأوكراني يؤكد أنه يكبد القوات الروسية "خسائر" في منطقة كورسك

أكد مسؤول عسكري أوكراني الاثنين أن قواته تكبّد قوات موسكو "خسائر" في كورسك بجنوب روسيا، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا في هذه المنطقة.



وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا: "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر".

