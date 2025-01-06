الكونغرس الأميركي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

صادق الكونغرس الأميركي الاثنين على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بعدما أحصى أعضاؤه وأكدوا نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.



وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي واجهت ترامب في انتخابات تشرين الثاني إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا. كامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني.