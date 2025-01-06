الخزانة الأميركية تصدر رخصة عامة لسوريا تتيح معاملات مع مؤسسات حكومية

أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.