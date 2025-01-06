إيران تنفي أي صلة بين توقيفها صحافية إيطالية وتوقيف إيراني في إيطاليا

نفت إيران الاثنين أي صلة بين توقيفها صحافية إيطالية في طهران وتوقيف مواطن إيراني في إيطاليا في كانون الأول.



وأوقف الإيراني محمد عابديني (38 عاما) في إيطاليا بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تشتبه في نقله تقنيات حساسة.



في 19 كانون الأول، بعيد توقيف عابديني، أوقفت إيران الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا (29 عاما) في طهران بشبهة "خرق القوانين" بعد دخولها البلاد بتأشيرة صحافية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا توجد أي صلة بين الحالتين، رغم أن البعض ربط اليوم بين حدثين وقعا في نفس الوقت".



واستدعت الخارجية الإيرانية الجمعة السفيرة الإيطالية في طهران للاحتجاج على "الاحتجاز المطول" لمحمد عابديني.

