واشنطن تندد بـ"انتهاكات صارخة" لوقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية"

ندّدت الولايات المتّحدة "بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار" في جمهورية الكونغو الديموقراطية من قبل متمردي حركة إم23 الذين سيطروا في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة رئيسية في شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنّ "التقدم المستمر لحركة إم23، بما في ذلك سيطرتها على بلدة ماسيسي في نهاية الأسبوع الماضي، يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عن طريق التفاوض في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، فضلا عن أنّه يؤدّي إلى إصابة مدنيين في المنطقة وتشريدهم".



وأضاف في بيان أنّ حركة إم23، وهي جماعة مسلّحة تدعمها رواندا، يجب أن "توقف الأعمال العدائية على الفور وتحترم وقف إطلاق النار".









