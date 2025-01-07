عشرات القتلى من جراء زلزال في منطقة التيبت بالصين

ارتفعت حصيلة الزلزال الشديد الذي ضرب الثلاثاء منطقة التيبت في جبال الهيمالايا بجنوب غرب الصين إلى 53 قتيلا، وفق وسيلة إعلام رسمية.



وقالت وكالة الصين الجديدة للإنباء (شينخوا): "قتل 53 شخصا واصيب 62 آخرون بجروح" جراء الزلزال بقوة 6,8 درجات الذي هز كانتون دينغري في الساعة 9,05 (1,05 ت غ)، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 23 قتيلا.