نقل 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنيا كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا وحيث لم يبق سوى 15 سجينا محتجزين فيه.



وقال البنتاغون في بيان إنّ "الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".



ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده.



وبحسب البنتاغون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة مؤهّلون لنقلهم فورا إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وثلاثة مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.