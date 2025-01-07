الجيش الأوكراني: أسقطنا 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أنه أسقط 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.



وأوضح سلاح الجو أنه جرى إطلاق 38 مسيرة وأن 10 نماذج "مقلدة" من الطائرات المسيرة لم تصل لأهدافها.