وزير خارجية فرنسا: وضع الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران يتدهور

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن وضع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في إيران يتدهور وإن منهم من يحتجز في ظروف مماثلة للتعذيب، مضيفا أن العلاقات المستقبلية ومسألة رفع العقوبات ستعتمد على مصيرهم.



وقال بارو في خلال مؤتمر لسفراء فرنسيين: "وضع مواطنينا المحتجزين في إيران غير مقبول. هم محتجزون ظلما منذ عدة سنوات في ظروف مهينة، والتي بالنسبة للبعض تقع ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي".



وأضاف: "أقول للسلطات الإيرانية: يجب إطلاق سراح المحتجزين (الفرنسيين). تعتمد علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات على ذلك".







