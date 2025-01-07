سانا: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن البلاد ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر.



ونقلت الوكالة عن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء القول إن السفينتينن ستولدان 800 ميجاوات، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 بالمئة تقريبا.