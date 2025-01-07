إسرائيل: على المجتمع الدولي الضغط على تركيا لوقف الهجوم على أكراد سوريا

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن القوى الدولية يتعين عليها الضغط على تركيا لوقف الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.



وقال المدير العام لوزارة الخارجية إيدن بار تال للصحفيين: "يتعين على المجتمع الدولي أن يدعو تركيا لوقف تلك الاعتداءات والقتل. على المجتمع الدولي حماية الأكراد".