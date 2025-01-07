إيران تبدأ مناورات عسكرية قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم

بدأ الجيش الإيراني تدريبات قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد، في إطار مناورات واسعة النطاق من المخطّط إجرائها على مستوى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.



وتشمل هذه المناورات التي أُطلق عليها اسم "اقتدار"، وحدات من الحرس الثوري إلى جانب القوات البرية في الجيش الإيراني.



وقال التلفزيون الإيراني إنّ "المرحلة الأولى من مناورات اقتدار في منطقة الدفاع الجوي ومنشأة نطنز النووية بدأت بأوامر من قائد مقر الدفاع الجوي".



وأضاف أنّه في هذه المرحلة من التدريبات، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري "دفاعا شاملا" عن الموقع في مواجهة "بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقّدة وظروف حرب إلكترونية صعبة".