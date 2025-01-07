الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاثة فلسطينيين في عمليات عسكرية في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين ينتمون الى "خلية إرهابية" في عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن بينهم فتى في الثامن عشرة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن "شهيدين برصاص الاحتلال فجر وصباح اليوم في طمون جنوب طوباس وطلوزة شمال نابلس".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "خلية إرهابية مسلحة فتحت النار في اتجاه قوات الأمن في منطقة طمون، وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة وتم القضاء على مسلحين" اثنين.



وأكد مدير المستشفى التركي في بلدة طوباس محمد سمارة لوكالة فرانس برس "وصول جثمان الشهيد سليمان قطيشات من بلدة طمون" الى المستشفى.



وذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت القتيل، و"عمره 18 عاما".