الأمم المتحدة: إعدام 901 شخص على الأقل في إيران في العام 2024

أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه تم إعدام 901 شخصا على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصا في أسبوع واحد في كانون الأول.



وقال تورك في بيان: "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى"، مضيفا أنّه "حان الوقت لأن تضع إيران حدا لموجة عمليات الإعدام هذه".