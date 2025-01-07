السلطات الإسرائيلية تجدّد قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله للمرة الثالثة

جدّدت السلطات الإسرائيلية قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله في الضفة الغربية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أيام من قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل المحطة القطرية لمدة أربعة شهور.



وألصق جنود إسرائيليون قرار التمديد صباح الثلاثاء على مدخل البناية التي يقع فيها مكتب القناة في وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث مقرّ السلطة الفلسطينية.



وينتهي مفعول القرار بعد 45 يوما.