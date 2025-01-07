القضاء الكوري الجنوبي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المخلوع يون سوك يول، وفق ما أكد محققون الثلاثاء، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.



وجاء في بيان أصدره المحققون "إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم" بتوقيت سيول.

