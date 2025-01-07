إستئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط الأسد

استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء وفق مراسلي فرانس برس، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام وسيطرت فيه على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.وأفاد مراسلو فرانس برس بان طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مدرج مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة حوالى الساعة 11:45 (8:45 صباحًا بتوقيت غرينتش)، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد.