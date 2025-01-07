إسرائيل توقع إتفاقيتين مع إلبيط لتصنيع القنابل والمواد الخام محليًا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاقيتين بقيمة 275 مليون دولار تقريبًا مع شركة أنظمة إلبيط، وهي أكبر شركة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية في إسرائيل، لتصنيع قنابل ثقيلة ومواد خام لازمة للدفاع لتقليل الاعتماد على الواردات.



وذكرت أن "الاتفاقيتين الاستراتيجيتين ضروريتان لتعزيز قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية على الصمود العملياتي"، ووصفت الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الواردات بأنها "درس أساسي" من الحرب في قطاع غزة.



وبموجب إحدى الاتفاقيتين ستزود إلبيط الجيش الإسرائيلي بآلاف الذخائر الجوية الثقيلة، بينما تنص الثانية على إنشاء مصنع لإنتاج مواد خام كانت في السابق تستورد بشكل أساسي. ولم تحدد الوزارة المواد الخام لكنها أشارت إلى أنها تستخدم في تصنيع الذخائر.



وقال إيال زامير المدير العام لوزارة الدفاع: "اليوم، نضع الأسس لتعزيز استقلال التصنيع في مجالين حاسمين لاستدامة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، الإنتاج المحلي للذخائر الجوية الثقيلة وإنشاء مصنع وطني للمواد الخام".



وأضاف: "ستضمن الاتفاقيتان القدرة السيادية في إنتاج القنابل والذخائر من جميع الأنواع".