وفاة جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسيّ

توفّي جان ماري لوبن الشخصية التاريخية لليمين المتطرّف الفرنسيّ والذي وصل إلى نهائيات الانتخابات الرئاسية في العام 2002، عن عمر يناهز 96 عامًا في باريس.



وقالت عائلته في بيان، وصل إلى وكالة فرانس برس إنّ جان ماري لوبن توفي ظهر الثلاثاء، محاطًا بعائلته.

