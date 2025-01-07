القضاء الكوريّ الجنوبيّ يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المخلوع يون سوك يول، وفق ما أكد محققون، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.



وجاء في بيان أصدره المحققون "إنّ مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم" بتوقيت سيول.



وأصدر القضاء مذكرة اولى بعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لثلاث مذكرات استدعاء للإجابة على أسئلة المحققين بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول، وهي خطوة تراجع عنها بعد ساعات، لكنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية لم تعرفها منذ عقود.



ويتوقع أن يخضع يون (64 عامًا) للتحقيق بموجب شبهات عدة منها "التمرّد"، واتهامه بتعريض ديموقراطية كوريا الجنوبية للخطر.