وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تتفاوض مع أفغانستان

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته جو بايدن تتفاوض مع أفغانستان لمبادلة أميركيين معتقلين في البلاد مقابل سجين بارز واحد على الأقل يتردد أنه كان من معاوني أسامة بن لادن ومحتجز بمركز احتجاز في جوانتانامو.