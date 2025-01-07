ترامب طلب من محكمة في نيويورك إلغاء حكم إدانته

طلب الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إلغاء حكم إدانته في القضية المتعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.



كما طلب ترامب من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها الجمعة.