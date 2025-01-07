الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حميدتي

اعلن مصدران دبلوماسيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان والتي تخوض حربا طاحنة ضد الجيش السوداني في محاولة للسيطرة على البلاد.