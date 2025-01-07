أوكرانيا أطلقت عمليات هجومية جديدة في منطقة كورسك الروسية



أكدت أوكرانيا الثلاثاء أن قواتها تشنّ عمليات هجومية جديدة في كورسك بجنوب روسيا ونفذت ضربة "دقيقة" ضد مركز قيادة عسكري فيها، وذلك بعد يومين من إعلان موسكو أن كييف بدأت "هجوما مضادا" في تلك المنطقة.



وقال الجيش الأوكراني في بيان إن الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك "جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تبدأ حاليا عمليات هجومية جديدة".