إردوغان: لا مكان للجماعات الإرهابية في سوريا

شدّد الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان على أنه لا مكان "للمنظمات الإرهابية" في سوريا في عهد قيادتها الجديدة، في تحذير يستهدف القوات الكردية.



وقال إردوغان، أثناء اجتماع في أنقرة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لبارزاني إن تركيا تعمل على منع إطاحة الأسد في سوريا المجاورة من التسبب بحالة عدم استقرار في المنطقة.



وأفاد بألّا مكان "للمنظمات الإرهابية أو العناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة".



وتتهم أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا بالارتباط بحزب لعمال الكردستاني في تركيا.



وخاض حزب العمال تمردًا استمر عقودًا ضد الدولة التركية وهو محظور على اعتباره منظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول غربية حليفة لها.



وينفذ الجيش التركي مرارا ضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق متهما إياهم بالارتباط بحزب العمال.