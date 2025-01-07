رئيسة وزراء الدنمارك: "غرينلاند ملك لأهلها"



أكدت رئيسة وزراء الدنمارك الثلاثاء على أن مستقبل غرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.



وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية "غرينلاند ملك لأهلها".



وأضافت أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي "ليس للبيع" مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأميركي المنتخب، إلى الجزيرة.