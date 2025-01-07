الخارجية الإيطالية: اجتماع أوروبي أميركي الخميس لبحث الملف السوري

يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع لبحث الوضع في سوريا، وفق ما أعلنت روما الثلاثاء.



وسيرأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاجتماع المزمع عقده الخميس مع نظرائه الأوروبيين والأميركي، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في إطار ما وصفها بالفرصة "للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم".



وأفادت الخارجية الإيطالية بأن تاياني سعى للاجتماع "لتقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد". وأضافت أن جدول الأعمال يشمل إجراءات الحكومة الانتقالية السورية والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل.



كما سيتم بحث وضع مسودة دستور جديد والتعافي الاقتصادي في سوريا.



وفي روما، سينضم بلينكن إلى الرئيس جو بايدن الذي يقوم بزيارة وداعية للعاصمة الإيطالية تشمل لقاء مع البابا فرنسيس.

