الإدارة السورية الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر حوار وطني



أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أنّ الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثل مختلف أطياف الشعب لتعدّ لمؤتمر حوار وطني قال إنه سيشكّل "حجر الأساس" لمستقبل البلاد بعد إطاحة بشار الأسد.



وخلال مؤتمر صحافي في عمّان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال الشيباني رداً على سؤال بشأن موعد الحوار الوطني الذي سبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها على إقامته "لقد تريثنا قليلا في المؤتمر الذي كان عقده ممكنا في أول شهر (كانون الثاني) يناير".



أضاف "ارتأينا أن نشكّل لجنة تحضيرية موسّعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات (...) تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري" على أن تضم "ممثلين عن كافة الشرائح والمحافظات السورية".



وقال الشيباني "نحن في سوريا بلد متنوع، والتنوع إما أن ننظر اليه كفرصة... ومصدر قوة وإما أن ننظر اليه كمشكلة"، موضحا "إذا نظرنا اليه كفرصة، نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل". وأضاف "نحن لن ننظر الى سوريا إلا (بوصفها) سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك".



ولم يحدد الشيباني تاريخ تشكيل اللجنة أو الموعد المزمع للمؤتمر، قال الشيباني "نريد أن يمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري... ونعتبره حجر الأساس في سوريا المستقبل وسيكون المؤهَل وصاحب الصلاحيات في انشاء الهوية السياسية للشعب السوري".

