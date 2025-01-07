ترامب: على أعضاء الناتو زيادة الإنفاق الدفاعيّ ليشكل 5% من إجماليّ الناتج المحليّ

حضّ الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسيّ (ناتو) على زيادة إنفاقهم الدفاعي ليشكل خمسة في المئة من إجماليّ الناتج المحليّ، مكررًا اتهاماته لهم بالدفع أقل مما يجب لحماية الولايات المتحدة.



وقال ترامب للصحافيين "يمكنهم جميعا تحمل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة خمسة في المئة وليس اثنين في المئة".

