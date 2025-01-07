نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن شخصين قولهما إن ألمانيا تقود جهودًا، لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطيح به الشهر الماضي.