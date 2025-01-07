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ألمانيا تقود جهودًا لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا
أخبار دولية
2025-01-07 | 12:44
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ألمانيا تقود جهودًا لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن شخصين قولهما إن ألمانيا تقود جهودًا، لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطيح به الشهر الماضي.
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