فيدان: تركيا ستشن هجومًا عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية

أعلن وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ تركيا ستشن هجومًا عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة.



وقال إنّ الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية.