ترامب يرفض استبعاد أي تحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند

رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند اللتين يرى بأن على الولايات المتحدة السيطرة عليهما.



وقال خلال مؤتمر صحافي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما". وأضاف ترامب "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".



سبق أن صرح الرئيس المنتخب في مناسبات عدة أنه يريد استعادة قناة بنما التي حفرتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914، إذا لم يتم تخفيض أسعار رسوم مرور السفن الأميركية. وانتقد ترامب مجددا الثلاثاء الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1977 وأدى إلى نقل السيطرة على القناة إلى بنما عام 1999.



وقبل عيد الميلاد مباشرة، قال ترامب أيضا إنه "لأغراض الأمن القومي والحرّية في العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".