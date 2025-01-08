إيران: كلام ماكرون عن دورنا في الشرق الأوسط لا أساس له

أكّدت إيران أنّ كلام الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون عن أن طِهران تشكل التحدي الأمنيّ والاستراتيجيّ الرئيسيّ في الشرق الأوسط، "لا أساس له".



ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا الكلام بأنّ "لا أساس له ومتناقض ويستند إلى تكهنات".



ودعا فرنسا إلى إعادة النظر في مقارباتها غير البناءة حيال السلام والاستقرار" في المنطقة.