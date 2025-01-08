فقدان 13 عسكريا كوبيا إثر انفجار في مخزن للأسلحة والذخيرة

أعلن الجيش الكوبي أنّ 13 من عناصره فُقدوا إثر انفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة في شرق البلاد الثلاثاء.وقالت وزارة القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون العام إنّ الانفجار وقع في ميلونيس، على بُعد 730 كيلومترا شرق العاصمة هافانا، وأدّى إلى إجلاء أكثر من 1200 من سكّان المنطقة المحيطة بالمستودع.وأوضح البيان أنّ الانفجار خلّف 13 عسكريا "في عداد المفقودين" هم تسعة جنود وضابطا صف وضابطان".وأضاف أنّ المستودع كان يُستخدم لتخزين "ذخائر قديمة".ولم يحدّد البيان سبب الانفجار، لكنّ وسائل إعلام محليّة أفادت بأنّ سببه حريق.