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حريق غابات ضخم في مدينة لوس انجليس الأميركية
أخبار دولية
2025-01-08 | 00:33
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حريق غابات ضخم في مدينة لوس انجليس الأميركية
اندلع حريق غابات ضخم في منطقة راقية، في مدينة لوس انجليس الأميركية، مما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية فيما أجلت السلطات 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان، التي غطت معظم مناطق المدينة.
وقال مسؤولون إنّ ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.
واتسعت رقعة الحريق سريعًا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تلتهم منازل وجرافات تزيل مركبات مهملة عن الطرق لتتمكن مركبات الطوارئ من المرور.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إن لوس انجليس بدأت في نقل موارد مكافحة الحرائق من شمال الولاية إلى جنوبها في وقت مبكر من يوم السبت نظرا إلى التحذيرات من الطقس.
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