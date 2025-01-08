أكثر من 100 ألف نازح في أسبوع من المعارك شرقي الكونغو الديموقراطية

ندّدت الأمم المتّحدة بالمعارك التي اندلعت الأسبوع الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين الجيش ومتمرّدي حركة إم-23 وأدّت لنزوح أكثر من 100 ألف شخص، مطالبة حركة التمرّد بالتزام اتفاق هدنة أبرمته الصيف الماضي وتسليم سلاحها.



وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إنّه "بين 1 و3 كانون الثاني 2025، أدّت اشتباكات عنيفة بين الجيش الكونغولي وجماعة مسلّحة غير حكومية في مركز ماسيسي بمقاطعة شمال كيفو، إلى نزوح حوالي 102 ألف شخص، وفقا للمعلومات المحلية".



من جهته، أعلن رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في شمال كيفو، ستيفان غوتغبوير، الثلاثاء أنّه "في الفترة ما بين الجمعة والإثنين، عالجت فرق منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة 75 جريحا في مستشفى ماسيسي ومركز نيابيوندو الصحي".