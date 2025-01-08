مادورو: أميركيَين اثنين ضمن مجموعة من سبعة أفراد اعتُقلا الثلاثاء

قال الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو إن أميركيين اثنين ضمن مجموعة من سبعة أفراد وصفهم "بالمرتزقة"، اعتُقلا في بلاده الثلاثاء.



ولم يقدم مادورو مزيدًا من التفاصيل أو الأدلة تخص اعتقال المواطنين الأمريكيين الذي قال إنهما "على مستوى عال".



وأضاف نيكولاس مادورو "ألقينا اليوم القبض على سبعة جنود مرتزقة أجانب، من بينهم اثنان من الولايات المتحدة".



ومن المقرر أن يبدأ مادورو ولايته الثالثة يوم الجمعة بعد الانتخابات المتنازع على نتائجها التي انعقدت في يوليو تموز الماضي

وألمحت المعارضة خلالها إلى فوزها بأغلبية ساحقة.



وذكر مادورو أن مجموعة المرتزقة تضم اثنين من كولومبيا وثلاثة من أوكرانيا.



وفي أعقاب مفاوضات لشهور بين كراكاس وواشنطن، أطلقت الحكومة الفنزويلية الشهر الماضي سراح عشرات السجناء من بينهم عشرة من الولايات المتحدة، التي أفرحت عن حليف وثيق لماودرو وهو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب.