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بنما تؤكّد ردًا على ترامب أنّ سيادتها "ليست قابلة للتفاوض"
أخبار دولية
2025-01-08 | 00:45
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بنما تؤكّد ردًا على ترامب أنّ سيادتها "ليست قابلة للتفاوض"
أكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا الثلاثاء أنّ سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردّا على تهديدات الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة.
وقال الوزير إنّ "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدًا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".
والرئيس الأميركي المنتخب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الحالي أثار أخيرًا سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة التي تربط بين المحيطين والممتدّة على 80 كيلومترا إذا لم تخفّض رسوم العبور بالنسبة إلى السفن الأميركية.
وقناة بنما التي شيّدتها الولايات المتحدة ودشّنت في العام 1914 انتقلت السيطرة عليها إلى الإدارة البنمية في 31 كانون الأول 1999 بموجب معاهدات أبرمت سنة 1977 بين الرئيس الأميركي يومئذ جيمي كارتر ونظيره البنمي الرئيس القومي عمر توريخوس.
والثلاثاء، رفض ترامب مجدّدا استبعاد اللجوء للقوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما، مكررا انتقاداه لقرار منح بنما السيطرة على الممر المائي والذي اتخذه الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الشهر الماضي.
وخلال مؤتمر صحافي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، قال ترامب ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان يستبعد القيام بتحرك عسكري ضدّ قناة بنما وغرينلاند "يمكنني أن أقول التالي: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي"، مضيفا "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".
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