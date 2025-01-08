أوكرانيا تقول إنها أصابت مخزن وقود في روسيا يستخدمه سلاح الجو

أكد الجيش الأوكراني أنه ضرب ليلا مخزن وقود في روسيا يقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين يستخدمه سلاح الجو لقصف أوكرانيا.



وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني عبر "تلغرام:" "هاجمنا مخزن كومبيانت كريستال للوقود في انغلز في منطقة ساراتوف" خلال الليل".