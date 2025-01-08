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وزير الخارجية الفرنسيّ: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعًا
أخبار دولية
2025-01-08 | 05:02
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وزير الخارجية الفرنسيّ: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعًا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنّ بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعًا".
وقال، في تصريح إذاعيّ: "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعًا".
وأضاف: "ثمة عقوبات أخرى أيضا هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان".
وتؤيد ألمانيا كذلك تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا على ما ذكرت مصادر دبلوماسية في برلين الثلاثاء.
وأعلنت واشنطن من جهتها الأسبوع الماضي تخفيفا موقتا للعقوبات المفروضة على سوريا "لعدم عرقلة" توفير الخدمات الأساسية.
وزار بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقال بارو "طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. وأطلعت على اعلان بالأمس على أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلب صريح من جانبنا وقد تمت تلبيته".
ومضى يقول "آمل أ تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق".
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