رئيسة الوزراء الإيطالية: إطلاق الصحافية الإيطالية المسجونة في إيران

أطلقت السلطات الإيرانية صحافية إيطالية سجنت ثلاثة أسابيع في إيران وهي في طريقها إلى بلادها، وفق ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.



وأوضح مكتب ميلوني، في بيان، أنّ "الطائرة التي تقل الصحافية تشيتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق" بعد "عمل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".