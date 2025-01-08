الجيش النيجيري: قتلنا 34 متشددًا إسلاميًا في معركة بالأسلحة النارية بولاية بورنو

اكد الجيش النيجيري اليوم الأربعاء ان قواته قتلت 34 متشددا إسلاميا في معركة بالأسلحة النارية بولاية بورنو في شمال شرق البلاد، حيث قُتل ستة جنود أيضا.



وقال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال إدوارد بوبا إن الاشتباكات وقعت يوم السبت في قرية سابون جاري عندما نصب المتشددون كمينا لقوات عائدة إلى قاعدة عسكرية.



وأضاف أن المسلحين ينتمون لجماعتي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وكانوا يستقلون دراجات نارية وشاحنات محملة ببنادق.



واعتبر أن القوات تصدت بنجاح للهجوم، بدعم من تعزيزات من ميليشيا قوة المهام المدنية المشتركة ومجموعات المتطوعين.

