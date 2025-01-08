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السوداني في طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية

أخبار دولية
2025-01-08 | 08:11
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السوداني في طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية
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السوداني في طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية

وصل رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية. 

والتقى السوداني الرئيس الإيرانيّ مسعود بيزشكيان، لبحث العلاقات الثنائية، والتشاور في شأن التطورات الأخيرة في المنطقة ولا سيما في سوريا. 

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