السوداني في طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية

وصل رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية.



والتقى السوداني الرئيس الإيرانيّ مسعود بيزشكيان، لبحث العلاقات الثنائية، والتشاور في شأن التطورات الأخيرة في المنطقة ولا سيما في سوريا.