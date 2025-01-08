بلينكن في باريس للقاء ماكرون

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيقلده وسام جوقة الشرف، ‏أعرق الأوسمة الفرنسية.‏



كما يلتقي بلينكن نظيره الفرنسي جان-نويل بارو للبحث في مواضيع الشرق ‏الأوسط، ولاسيما سوريا.‏