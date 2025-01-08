الرئيس الايراني يدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي السورية

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية بعد سقوط حليف طهران بشار الأسد.



جاءت تصريحاته خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران حيث تناولت المباحثات مواضيع مثل التجارة والتعاون والتطورات الأخيرة في سوريا.



وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مع السوداني إن "ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلها وأهمية احترام المشاعر الدينية (في سوريا) خاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والمزارات الشيعية كانت بين القضايا" التي بحثت.



كما حذر الرئيس الإيراني من "إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية" في سوريا.



فر الأسد من سوريا بعد أن سيطرت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق بعد هجوم خاطف.



ومنذ سقوط النظام السوري نفذت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية في سوريا مشيرة إلى إنها تهدف لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي خصومها.

