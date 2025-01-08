حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية: مقتل 13 شخصا في هجوم روسي

أعلن حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم روسي على المدينة التي تحمل نفس اسم المنطقة اليوم الأربعاء.