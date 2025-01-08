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الشرطة البريطانية: لا اشتباه في مركبة بوسط لندن
أخبار دولية
2025-01-08 | 10:53
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الشرطة البريطانية: لا اشتباه في مركبة بوسط لندن
أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أن واقعة أمنية تعلقت بمركبة مثيرة للشبهات في وسط لندن في وقت سابق اليوم انتهت بعد أن نفذ أفراد أمن عددا من التفجيرات المتحكم فيها كتدبير احترازي.
وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن لا اشتباه في المركبة. وجاء في منشور سابق أن طرقا أغلقت بالقرب من شارع ريجنت بوسط لندن.
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