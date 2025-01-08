تايمز أوف إسرائيل: العثور على جثتي أب وابنه من الرهائن في غزة

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء نقلا عن إحدى العائلات أنه تم العثور في قطاع غزة على جثتي أب وابنه من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وبحسب التقرير يُدعى الرهينتان يوسف وحمزة الزيادنة.



وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تعازيه للعائلة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.