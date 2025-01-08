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وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني يزور دمشق الجمعة

أخبار دولية
2025-01-08 | 11:10
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وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني يزور دمشق الجمعة
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وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني يزور دمشق الجمعة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أنّه سيزور دمشق الجمعة، بعد ترؤسه الخميس اجتماعا في روما بشأن سوريا مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال من أمام مجلس النواب "سأتوجه الجمعة في مهمة إلى دمشق"، موضحا أنّه سيعلن لهذه المناسبة عن "حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي" لسوريا، الخارجة من نزاع استمرّ أكثر من 13 عاما.

وأضاف أنّ "إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان"، مؤكدا أنّ "من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي (السورية) ومنع استغلال أراضيها من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية".


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