تعيين وزير خارجية النمسا مستشارا بالوكالة

أعلنت الرئاسة النمساوية الأربعاء تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مستشارا بالوكالة ريثما ينجز المحافظون واليمين المتطرف مفاوضات تشكيل حكومة.



وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس إن تعيين الوزير "تم تأكيده" هذا الصباح، بعد الاستقالة المفاجئة للمستشار المحافظ المنتهية ولايته كارل نيهامر.



ومن المقرر أن يتولى شالنبرغ مهماته بشكل رسمي الجمعة.



جرت الانتخابات التشريعية في النمسا في 29 أيلول. ومنذ ذلك الحين، اكتفى الائتلاف بين اليمين وأنصار البيئة بتصريف الأعمال في انتظار الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.



لكن الفترة الانتقالية طالت مع انهيار المفاوضات الأسبوع الفائت بين المحافظين والديموقراطيين الاشتراكيين والليبراليين. والإثنين، طلب الرئيس من زعيم اليمين المتطرف هربرت كيكل تشكيل ائتلاف يحظى بغالبية لتولي الحكم، في سابقة في تاريخ النمسا.



وخلال توليه المستشارية، سيظل شالنبرغ (55 عاما) وزيرا للخارجية.